أوساط شعبية وسياسية تثمن قرارات المحكمة الاتحادية

2023/01/26 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ثمنت اوساط شعبية وسياسية قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة والمتعلقة بعدم دستورية ارسال بغداد للأموال الى إقليم كردستان.

وقالت جهات سياسية لـ (بغداد اليوم)، إن" المحكمة الاتحادية مارست دورها في اصدار قرارات تحفظ فيها حقوق جميع المواطنين العراقيين دون تمييز او فئوية".

فيما ثمن مراقبون للشأن السياسي، "قرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدين أنها "اثبتت للعراقيين حرصها الكبير على تطبيق الدستور بحذافيره بعيدا عن الضغوطات السياسية وانطلاقا من مسؤوليتها بكونها السلطة العليا المسؤولة عن حماية الدستور وتطبيقه".

المراقبون أكدوا "دعمهم المطلق للقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية ولاسيما المتعلقة بالحفاظ على حقوق جميع مكونات الشعب العراقي".

هذا وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان.

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