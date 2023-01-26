حرس الحدود يُطيح بـ 58 اجنبياً حاولوا التسلل عبر الحدود العراقية

2023/01/26 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الخميس، القبض على 58 اجنبياً حاولوا تسلل الحدود العراقية.وذكرت قيادة الحرس في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “لواء الحدود العاشر التابع الى قيادة […]

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