"صانع الملوك" مهدد بالحظر قبل الانتخابات التركية "الحاسمة"

2023/01/26 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال قضية "الإغلاق" وتجميد الدعم المخصص من الخزانة تلاحق "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد في تركيا، وعلى الرغم من طلبه قبل عشرة أيام تأجيل هذه الإجراءات لما بعد موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن مساعيه قوبلت بالرفض، من جانب "المحكمة الدستورية العليا".

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