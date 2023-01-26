مرشد روحي كندي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على أتباعه

2023/01/26 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم كندا في تورونتو في 19 تموز/يوليو2015 © اف ب/ارشيف إيفا هامباخ مونتريال (أ ف ب) – وُجّهت إلى مرشد روحي لجماعة ثرية في غرب كندا اتهامات بالاعتداء الجنسي على عدد من أتباعه، على ما أفادت شرطة إدمونتون.وأُوقف جون دي رويتر (63 عاماً) ووجهت إليه السبت اتهامات بأربع اعتداءات جنسية يُزعم أنها حدثت بين […]

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