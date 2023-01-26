كويكب سيمر عند مسافة “قريبة للغاية” بمحاذاة الأرض

2023/01/26 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن كويكباً بحجم شاحنة سيمر بالقرب من الأرض الخميس، عند مسافة من الأدنى في تاريخ حالات الاقتراب المسجلة من كوكبنا، مطمئنة إلى أنه لا يشكل أي خطر.هذا الكويكب “بي يو 2023” الذي رصده أخيراً أحد هواة علم الفلك، سيقترب من الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية […]

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