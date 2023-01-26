المالكي: العراق يسعى الى تعزيز وتطوير التعاون مع الأردن

2023/01/26 | 16:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، ان العراق يسعى...

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