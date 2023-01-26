منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان: فتحنا ملفات تحقيق في جرائم داعش

2023/01/26 | 17:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن شبكة روداو أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان عن المباشرة، بالتعاون مع فريق دولي، في فتح ملفات تحقيق في جرائم داعش في العراق وإقليم كوردستان، وأوضح أنه تمت في إقليم كوردستان أرشفة نحو 85 ألف دليل ملموس على جرائم داعش بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة.لدى مشاركته في …

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