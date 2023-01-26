ما هي متلازمة VEXAS.. المرض الالتهابي الأكثر شيوعًا مما اعتُقد؟

2023/01/26 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام 2020، اكتشف العلماء في المعاهد الوطنية للصحة اضطرابًا وراثيًا نادرًا، أطلقوا عليه اسم متلازمة VEXAS، التي تلحق الضرر بالجسم من خلال الالتهابات ومشاكل في الدم.

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