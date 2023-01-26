بيان حكومي: السوداني سيوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا

2023/01/26 | 18:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس في باريس، أعمال...

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