2023/01/26 | 18:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 يناير، 2023 بغداد/المسلة: طرح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس،...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح يطرح مقترحات لضمان استقرار السوق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار مظهر صالح يطرح مقترحات لضمان استقرار السوق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار مظهر صالح يطرح مقترحات لضمان استقرار السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).