اتفاقيات الكاظمي مع فرنسا بمجال الطاقة تبصر النور بعهد السوداني

2023/01/26 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة النفط والغاز مهند الخزرجي، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى فرنسا تهدف الى مناقشة ملفي الطاقة والاستثمار وانشاء ميترو بغداد، مبيناً إنها قد تفعل الإتفاق مع شركة توتال الفرنسية.

وقال الخزرجي في بيان ان ’’زيارة السوداني الى فرنسا هي مكملة لزيارة المانيا، ومن الممكن ان تبحث الجانب الخاص بتجديد شبكات الطاقة الكهربائية مع كبريات الشركات الفرنسية ومنها توتال اينرجيز والستوم‘‘.

واضاف ان ’’ملف الغاز المصاحب سيكون من ضمن أولويات رئيس الوزراء، بالإضافة حقن المياه في الآبار النفطية وتطوير انتاج الطاقة المتجددة وايضا مشروع ميترو بغداد المعلق‘‘، لافتاً الى ان ’’تلك الزيارة تهدف إلى شراكة مستدامة مع فرنسا‘‘.

واشار الخزرجي الى ان ’’زيارة السوداني قد تفعل الإتفاقية السابقة التي عقدت مع شركة (توتال) للطاقة الفرنسية لتجديد الشبكات الكهربائية بقيمة عشرة مليارات دولار، والتي حالت ظروف متعددة دون تنفيذها‘‘.

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