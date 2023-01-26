رئيس الوزراء يصل إلى باريس على رأس وفد حكومي رفيع

2023/01/26 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً”.

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