السوداني يصل فرنسا بزيارة رسمية لمدة يوماً واحداً

2023/01/26 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز […]

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