2023/01/26 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي عدة ملفات.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “رئيس مجلس النواب التقى والوفد المرافق له، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي ونظيره الجزائري يتفقان على تفعيل لجان الصداقة المشتركة المركز الخبري الوطني.

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