السوداني يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس

2023/01/26 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن السوداني "وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً".

وغادر السوداني العاصمة بغداد، صباح اليوم متوجها إلى باريس، في زيارة تهدف "لاستمرار الدعم السياسي الدولي للعراق من طرف الحكومة الفرنسية، وتوظيف هذه العلاقة المتميزة على المستوى الأوروبي في ملف مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة واستعادة الأموال المهربة وتسليم المطلوبين والمساعدة الفنية في ملف إعادة النازحين"، بحسب وزارة الخارجية العراقية.

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