قيادي في الإطار: سرقة القرن كشفت 3 مفاجآت.. و70% من القضايا لم تكشف بعد

2023/01/26 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الخميس، بأن اتهامات سرقة القرن طالت 15 شخصاً حتى الان.

وقال جدعان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التحقيقات في ملف ما يعرف بسرقة القرن، مستمرة من قبل لجنة عليا بدعم مباشر من قبل الحكومة لكشف خفاياها"، لافتا إلى أن "الاتهامات طالت حتى الان 15 شخصا بينهم شخصيات سياسية".

واضاف، أن "التحقيقات كشفت عن 3 مفاجآت مهمة أبرزها انها قدمت محاور لملفات أخرى لفساد في مؤسسات ودوائر ووزارات حكومية"، لافتا إلى أن "التحقيقات تحتاج الى فترة ليست قليلة لإكمالها لأن هناك تشعبا كبيرا في مساراتها العامة".

واشار إلى أن "صدور اوامر قبض بحق اشخاص خارج العراق له علاقة بسرقة القرن واردة ولكن الامر متروك للجهات التحقيقية خاصة وان البحث عن الاموال يجري على قدم وساق ليس بالداخل فحسب بل خارج الحدود".

وتابع، أن "نتائج اخرى سيتم الاعلان عنها قريبا حول سرقة القرن"، لافتا الى ان "70% من الحقائق لم تذكر حتى الان بانتظار حسمها من خلال التحقيقات".

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