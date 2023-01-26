الكويت: قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال



الكويت: قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال
2023/01/26 | 18:01 - المصدر: المورد نيوز
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