2023/01/26 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الخميس، إنجاز محضر اللجنة التفاوضية مع شركة هانوا الكورية تمهيداً لإعادة العمل بمشروع بسماية السكني.

وقال مكية في بيان، إن "اللجنة التفاوضية الجديدة التي تم تشكيلها في الهيئة ركزت على إنجاز محضرها بالكامل تمهيداً لاستحصال الموافقات اللازمة لتجديد الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع من قبل اللجنة الخاصة بدراسة وتعديل الإجازات الاستثمارية المؤلفة بموجب قرار رقم (94) لسنة 2022 والتي يترأس أعمالها رئيس الهيئة".

وأضاف، أن" الهيئة أعدت أيضاً ملحق العقد الخاص بالمشروع الذي من المؤمل توقيعه مع الجانب الكوري خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر المقبلة".

وفيما يتعلق بالتسويات المالية الخاصة بالتزامات الجانب العراقي مع الشركة، أوضح رئيس الهيئة أن "لقاءات مكثفة وداعمة للمشروع ستعقد الأسبوع المقبل مع مديري مصارف (الرافدين، الرشيد، العراقي للتجارة) ورئيس رابطة المصارف الأهلية للتوصل إلى صيغة مالية تسهم بسير المشروع وتمويله".

من جانبه، أكد مدير مجموعة شركات هانوا، أن "الجانب الكوري يرغب بعودة سريعة لهذا المشروع الحيوي"، متعهداً بأن "تتم دراسة مسودة العقد بجوانبها القانونية والمالية والإدارية بالسرعة الممكنة"، لافتا إلى أن "الشركة تستعد حالياً لإنجاز أعمال الصيانة اللازمة لعدد من القطاعات السكنية في المشروع والجاهزة للتسليم".

وختم بالقول: بأن "ما يجمعنا معكم هو ليس مجرد مشروع، أنه هدف ورغبة مشتركة مدعومة من قبل الحكومتين وباكورة لإعمال أخرى لمجموعة هانوا في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هانوا: نرغب بعودة سريعة لمشروع بسماية السكني ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هانوا: نرغب بعودة سريعة لمشروع بسماية السكني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).