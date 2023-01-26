وزير العمل: حملة البحث الاجتماعي هي الأكبر في المنطقة

2023/01/26 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن الحكومة وضعت برنامجاً متكاملاً للنهوض بواقع الطبقات الهشة والمحرومة لتجاوز المعاناة التي يعيشونها بسبب الحالة الاقتصادية.

وقال الأسدي، خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن "الظرف الذي يمر به العالم من أزمات في أكثر من محور، وموقع يحتم علينا تدارس كل القضايا، التي تهم مجتمعاتنا العربية، وفي مقدمتها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد، وهو أمر بالغ الأهمية لشريحة واسعة عانت بسبب الحروب والأحداث المؤسفة، التي مرت بها بلداننا في العقود الأربعة الماضية".

وأضاف، أن "استمرار المجلس الوزاري العربي للشؤون الاجتماعية في بحثه عن كل ما يخدم الشرائح المستهدفة في البلدان العربية دليل على نجاح المجلس في رسم سياسات دقيقة، وسليمة تلتزم البلدان العربية الأعضاء بتنفيذها، والعمل عليها، وهو أمر يستحق الدعم، والإشادة لغرض الاستمرار بهذا التعاون".

وتابع، أن "حكومة الخدمة الوطنية في العراق وضعت برنامجاً متكاملاً للنهوض بواقع الطبقات الهشة والمحرومة لتجاوز المعاناة التي يعيشونها بسبب الحالة الاقتصادية، إذ أطلقت وزارة العمل أكبر حملة بحث اجتماعي في العراق والمنطقة منتصف كانون الثاني الجاري تستهدف أكثر من ملونين أسرة، جرى خلال الأيام العشرة الأولى منها بحث أكثر من 100 ألف أسرة في 20 قضاء من الأقضية الأشد فقراً، وأن الحملة ما تزال مستمرة لإكمال بحث جميع المستحقين".

وأشار إلى أن "البحث الاجتماعي لا يستهدف الوضع الاقتصادي فقط، وانما يتركز على بحث قوة العمل، والأبعاد البيئية، والصحية، والانسانية، والاجتماعية، وكذلك المستوى العلمي، ومستوى الخدمات المقدمة، حتى يكون هذا البحث دليلاً إرشادياً يقدم إلى جميع الوزارات لتؤدي الخدمة المطلوبة منها الى المواطنين".

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