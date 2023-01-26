2023/01/26 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوطنية المحتجبة قيس الدباغ الوطن العراقي بجغرافيته وتنوع طوائفه وتعدد مذاهبه واعراقه وحضاراته القديمة جدا والتي ساعدت على تكوينه بهذا التنوع حيث أن المراكز الحضارية العتيدة تستقطب كل ماحولها من بناة وعلماء وتجار ومهرة وفلاسفة وعمال مهرة وهذا الاستقطاب لايكون فرديا بل جماعيا، ويشد الرحال مع كل ماسبق ذكرهم عوائلهم ومعيتهم وأفراد قبائلهم فتكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنوع الراقي والوطنية المحتجبة -قيس الدباغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنوع الراقي والوطنية المحتجبة -قيس الدباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).