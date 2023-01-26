2023/01/26 | 18:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tNQWv5FMUyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في رد مدوٍ على قرارها.. مسعود بارزاني يحاكم المحكمة الاتحادية على قرارها الأخير بمنطق بغداد نفسها!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في رد مدوٍ على قرارها.. مسعود بارزاني يحاكم المحكمة الاتحادية على قرارها الأخير بمنطق بغداد نفسها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).