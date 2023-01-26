2023/01/26 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بيانا عن تفاصيل زيارة الأخير إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن السوداني، "يبدأ اليوم في باريس، أعمال زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية، التي تستغرق يوماً واحداً".

وبين: "سيلتقي السوداني خلال الزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الفرنسية، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، فضلاً عن عدد من ممثلي الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي".

وأردف ان هذه الزيارة "تأتي في إطار تطوير فرص التعاون العميق مع الجمهورية الفرنسية، وفتح المزيد من آفاق الاستثمار والتبادل، على طريق تعزيز الأهداف والأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، ومن أجل تطوير البنى التحتية الاقتصادية".

واكمل أن الزيارة "ستشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي ستتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم".

وأوضح أن الاتفاقية "ستشمل تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الانسان والتعليم".

وتابع مكتب السوداني أن "الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي، فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي، والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب".

واختتم بالإشارة إلى أن "الزيارة ستتضمن تباحثاً مشتركاً في مجال حماية الآثار، وتوقيع الإعلان العراقي الفرنسي في مجال التراث وصيانة الآثار.



بإلاضافة الى إجراء مباحثات مع عدد من الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل، من خلال تفعيل مشاريع النقل الحيوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السوداني يصدر بيانا عن تفاصيل زيارة باريس - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السوداني يصدر بيانا عن تفاصيل زيارة باريس - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).