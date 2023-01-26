2023/01/26 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9-Acz1t_pLg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوادث الطرق الخارجية.. ارقام ومؤشرات خطيرة في رأي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوادث الطرق الخارجية.. ارقام ومؤشرات خطيرة في رأي الأغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).