مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل زيارة السوداني الى باريس

2023/01/26 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء، الخميس، عن تفاصيل زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى العاصمة الفرنسية باريس وابرز المحاور التي ستطرح في الزيارة.

وقال مكتب السوداني في بيان ، “يبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس في باريس، أعمال زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية، التي تستغرق يوماً واحداً”، مبينا ان “السوداني سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الفرنسية، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، فضلاً عن عدد من ممثلي الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي”.

واضاف البيان “تأتي هذه الزيارة لرئيس مجلس الوزراء على رأس وفد حكومي رفيع، في إطار تطوير فرص التعاون العميق مع الجمهورية الفرنسية، وفتح المزيد من آفاق الاستثمار والتبادل، على طريق تعزيز الأهداف والأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، ومن أجل تطوير البنى التحتية الاقتصادية”.

واوضح “ستشهد الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي ستتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم”.

وتابع “كما ستشمل الاتفاقية تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الانسان والتعليم”، لافتا الى انه “ستشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي، فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي، والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب”.

واكد البيان “ستتضمن الزيارة تباحثاً مشتركاً في مجال حماية الآثار، وتوقيع الإعلان العراقي الفرنسي في مجال التراث وصيانة الآثار.



بإلاضافة الى إجراء مباحثات مع عدد من الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل، من خلال تفعيل مشاريع النقل الحيوية”.

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