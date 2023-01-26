2023/01/26 | 18:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبه: السوداني سيوقع في باريس اتفاقية شراكة استراتيجية بين العراق وفرنسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/26 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه: السوداني سيوقع في باريس اتفاقية شراكة استراتيجية بين العراق وفرنسا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه: السوداني سيوقع في باريس اتفاقية شراكة استراتيجية بين العراق وفرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).