4 نصائح لمنع كاميرات المراقبة في المنزل من كشف البيانات الشخصية

2023/01/26 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع سيطرة الإنترنت على حياتنا ظهرت فجأة مخاوف كبيرة بشأن وضع كاميرات المراقبة في المنزل.



وهناك بعض من صانعي أدوات وبرامج منزلية ذكية يسيئون إدارة البيانات والصور الخاصة لبعض مستخدمي كاميرات المراقبة في المنزل؛ ما يجعلنا نتساءل: هل هناك أي شيء يمكننا فعله لنجعل أنفسنا أقل عرضة لهذه الأنواع من الحوادث؟ لذلك خلال السطور التالية نتستعرض بعض النصائح والحلول لمنع كاميرات المراقبة في المنزل.

نصائح لمنع كاميرات المراقبة في المنزل من كشف البيانات الشخصية:

1- اختر الحلول غير السحابية

تتولى معظم كاميرات مراقبة نقل اللقطات إلى السحابة؛ لذا فإن إحدى الطرق الأكثر ضمانًا لمنع نقل البيانات الشخصية إلى السحابة في المقام الأول -بمعنى آخر: إذا كنت ترغب في تثبيت بعض كاميرات المراقبة- هي أن تبحث عن حلول غير سحابية توفر تخزينًا محليًا.

وهناك عدد من الخيارات مثل كاميرا arlo-ultra-2-outdoor-weather-camera مع تخزين محلي كبديل للتخزين السحابي.



الأمر بسيط مثل إدخال بطاقة ذاكرة في الداخل، وبالتالي لا داعي للقلق بشأن بث موجزات الفيديو الحية عبر الإنترنت.



ولكن تذكر أن هذه الكاميرا ليست مضادًا للخطر تمامًا طالما أنها متصلة بالإنترنت.

هناك عدد من الأدوات الذكية تشمل مزايا إضافية.



في حين أن مصاريع الخصوصية ليست منتشرة على نطاق واسع لكن إذا قرنت كاميرا ذكية بواحد منها فسوف يسمح لك بحظر الكاميرا فعليًا إذا كنت لا تريد أن تنظر إليك في أي وقت.



إنها ميزة في عدد من كاميرات الويب الخاصة بالكمبيوتر المحمول؛ لذلك إن كانت لديك مخاوف مماثلة بشأن كاميرات المراقبة -ولكنك لا تزال تريد الراحة التي تأتي معها- فتأكد من الحصول على جهاز مزود بمصراع الخصوصية.

3- البحث عن سمعة خصوصية العلامة التجارية الخاصة بكاميرات المراقبة في المنزل

من المفيد البحث عن علامة تجارية معينة ومعرفة مدى نجاحها أو ضعفها فيما يتعلق بالخصوصية.



ولفعل ذلك ما عليك سوى البحث عن العلامة التجارية ومعرفة ما إذا كانت هناك أي حوادث سابقة متعلقة بها، ومعرفة مدى التزامها بخصوصية المستخدم.

4- لا تحصل على أي من كاميرات المراقبة في المنزل

ربما يكون ذلك الخيار الوحيد الذي من المؤكد أنه سيعمل بشكل كامل، وهو عدم اللجوء إلى كاميرات المراقبة.



تجعل كاميرات المراقبة في المنزل أسلوب حياتك أكثر ملاءمة ولكن الحقيقة المحزنة هي أنه إذا اخترت تخزين بياناتك الشخصية في السحابة فإن فرصة اختراقها ضئيلة ولكنها ليست معدومة.

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