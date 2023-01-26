2023/01/26 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كل من مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في أول زيارة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية الخميس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ومصر والضفة الغربية في الأيام القادمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ومصر والضفة الغربية في الأيام القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).