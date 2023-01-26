بارزاني يلتقي أردوغان بعد أزمة المحكمة الاتحادية

2023/01/26 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، اليوم الخميس في زيارة غير معلنة إلى تركيا.واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في القصر الرئاسي بإسطنبول.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، عقد اللقاء بين أردوغان ونشيرفان بارزاني بعيدًا عن الكاميرات.

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