مبيعات منخفضة واسعار مشكوك بها.. لانهاية واضحة لمصير الدولار في العراق

2023/01/26 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستمر مبيعات البنك المركزي بالحفاظ على انخفاضها في الوقت الذي تشهد اسعار الدولار تذبذبا غير مستقر، وعدم وجود اسعار حقيقية وواضحة بفعل اغلاق البورصات منذ 5 ايام على التوالي.

وسجلت مبيعات البنك من الدولار انخفاضا اليوم الخميس، حيث باع البنك المركزي اليوم خلال مزاده 61 مليونا و649 الفا و886 دولارا، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 84 مليونا و 293 الفا و 274 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذهبت المبيعات من الدولار على شكل نقدي وبواقع 27 مليونا و500 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليونا و149 الفا و 886 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

واشترى 11 مصرفا المبيعات النقدية، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 10 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 78 شركة.

بالمقابل تتداول مكاتب الصيرفة اسعارًا متفاوتة للدولار، الا انها غالبًا تتراوح عند مستوى 163 ألف دينار لكل 100 دولار في البيع، و161 ألف دينار للشراء، لكن اغلب الصيرفات متوقفة تماما عن بيع الدولار وهذه ارقام متداولة فقط، حيث ان البورصة مازالت متوقفة لليوم السادس على التوالي.

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