2023/01/26 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف التدريب وبناء القدرات على طاولة العمليات المشتركة وبعثة الناتو المركز الخبري الوطني.

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