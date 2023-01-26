2023/01/26 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، تأمين إحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، والتي تصل ذروتها اليوم.وقال قائد العمليات، اللواء الركن علي مثجل المالكي، في تصريح تابعه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات سامراء تؤمن كافة الطرق المؤدية الى الإمامين العسكريين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تؤمن كافة الطرق المؤدية الى الإمامين العسكريين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تؤمن كافة الطرق المؤدية الى الإمامين العسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).