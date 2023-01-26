كربلاء يعود بنقطة ثمينة من ميسان.. وتعادل سلبي بين النفط والصناعة

2023/01/26 | 18:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل نفط ميسان مع ضيفه كربلاء بنتيجة

(1-1)، في المباراة التي جرت اليوم

الخميس، بملعب ميسان الأولمبي ضمن

الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز.

افتتح النيجيري بنيامين أكور، التسجيل

لفريقه نفط ميسان في

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