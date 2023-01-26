2023/01/26 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب شريف سليمان، الخميس، ان مجلس النواب يستعد لحسم رئاسة لجانه ليتسنى لها العمل وقراءة مشاريع القوانين الموجودة في أدراجها.

وقال سليمان في حوار اطلعت عليه “تقدم” إنه “في الأيام القليلة المقبلة سيتم حسم رئاسة اللجان من أجل البدء بالعمل الحقيقي في تشريع القوانين”.

وأضاف، أن “المجلس انتهى في الجلسة السابقة من توزيع أعضائه الجدد بين اللجان”، عازياً أسباب تأخر اختيار رؤساء اللجان إلى “الانسداد السياسي الذي حصل بعد استقالة نواب التيار الصدري وتعويضهم بنواب جدد، الأمر الذي استتبع توزيعهم وفق الاستحقاقات وإجراء تغييرات لرؤساء اللجان أيضاً”.

وأوضح سليمان، أن “عمل اللجان اليوم شبه متوقف، لكن إعادة تشكيلها يعد بداية حقيقية لاستئناف عملها”، متوقعاً أن “يتم في الجلسات المقبلة اختيار رؤساء اللجان وهذا سيكون له تأثير فعال في عمل البرلمان لأنَّ اللجان هي “مطبخ البرلمان” التي تعد فيها القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات نيابية لحسم رئاسة “مطبخ البرلمان”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات نيابية لحسم رئاسة “مطبخ البرلمان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).