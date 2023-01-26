الموارد: لقاءات مرتقبة مع الجانب التركي وحوارات مع إيران حول حصص المياه

2023/01/26 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن لقاءات مرتقبة مع الجانب التركي وحوارات مع إيران حول ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق.

وقال مستشار وزير الموارد المائية حسن الصفار للوكالة الرسمية إن “وفدا فنيا من وزارة الموارد المائية سيلتقي الجانب التركي مطلع شباط المقبل لبحث حصص العراق المائية”، موضحا، أن” العراق يأمل من الجانب التركي زيادة الإطلاقات المائية من 250 إلى 500 متر مكعب في الثانية بحوض الفرات لأن الكميات الحالية لا تسد حاجة العراق الفعلية”.وأضاف “أما ما يتعلق بالجانب الإيراني، فإن وزير الموارد المائية عون ذياب بحث مع سفير طهران في بغداد محمد صادق آل كاظم ملف المياه والتقاسم المشترك بين البلدين وهنالك حوار مستمر بهذا الشأن”.وبشأن الإطلاقات المائية من سوريا، أكد الصفار، أن” العراق لديه اتفاقات ثنائية مع دمشق وعلى إثر ذلك يتم تزويدنا بالحصة المائية المتفق عليها”.

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