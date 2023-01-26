وزير الثقافة: منحة الصحفيين والأدباء ستوزع عبر بطاقات

2023/01/26 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدران، اليوم الخميس، إدراج منحة الصحفيين والأدباء والمثقفين ضمن موازنة العام الحالي، فيما طالب النقابات المشمولة بالمنحة بإرسال الأسماء الجديدة لديها.

وقال الوزير احمد فكاك البدران لـ(بغداد اليوم) إن "نحة الصحفيين والأدباء والمثقفين ضمن موازنة العام الحالي، والمبالغ المالية للمنحة هي من وزارة المالية وأن أي شمول جديد في الأعداد يجب ان يكون من خلال النقابات، فليس لدينا صلاحية لاستلام الاسم من المنتمي لأي من هذه النقابات او الاتحادات"، مبينا: "وعليه فإن اي زيادة عن الاعداد السابقة يجب ان تكون بتنظيم حتى لاتكون الاعداد المشمولة اعداد هائلة".

وأضاف البدران أن "الاسماء المشمولة بالمنحة سيتم إصدار لهم بطاقات الكي كارد لغرض استلام المنح من خلال تلك البطاقات والتي ستوزع على المشمولين حال اكتمال إصدارها".

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