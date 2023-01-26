بيع متوقف وبورصات مغلقة.. أرقام متداولة للدولار والسعر الحقيقي

2023/01/26 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

لاتوجد أسعار واضحة للدولار في الاسواق العراقية بفعل استمرار اغلاق البورصات الرئيسية في العاصمة بغداد لليوم السادس على التوالي، وسط تداول بعض الارقام من قبل مكاتب الصيرفة التي يصفها المختصون بانها لاتعبر عن حقيقة سعر الدولار.

ويقول مراسل "بغداد اليوم"، إن مكاتب الصيرفة تتداول اسعارًا متفاوتة للدولار، الا انها غالبًا تتراوح عند مستوى 163 ألف دينار لكل 100 دولار في البيع، و161 ألف دينار للشراء.

ويستدرك أن اغلب الصيرفات متوقفة تماما عن بيع الدولار وهذه ارقام متداولة فقط، حيث ان البورصة مازالت متوقفة.

واغلقت البورصة ابوابها منذ يوم السبت الماضي عندما داهمت قوة امنية بورصات الحارثية والكفاح واعتقال عدد من "المضاربين ومحتكري العملة" بحسب البيانات الامنية.

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