4 اسئلة برلمانية تبحث عن

2023/01/26 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسلم وزير الخارجية فؤاد حسين 4 أسئلة برلمانية، تهدف لمفهم أكبر لمسألة ايداع اموال العراق من مبيعات النفط لدى البنك الفيدرالي الاميركي بدلًا من قدومها الى العراق مباشرة.

واظهر كتاب موجه من النائب رائد المالكي الى وزير الخارجية، 4 اسئلة برلمانية لاغراض رقابية، تضمنت السؤال حول ما اذا كان هنالك التزامات دولية على عاتق العراق تتعلق بغزو الكويت وحرب الخليج لم يتم الايفاء بها بعد، فضلا عما اذا كانت هناك اثار على العراق مستمرة منذ عقوبات سابقة فرضت على البلاد، وماهي المتطلبات التي تجعل الاموال ترسل من الفيدرالي الاميركي الى البنك المركزي العراق.





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