2023/01/26 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منح العراق حق استضافة النسخة المقبلة من بطولة غرب القارة لمنتخبات تحت 23 سنة والمقررة في يونيو المقبل، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد العراقي للعبة، الخميس.

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