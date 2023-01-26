2023/01/26 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 26 كانون الثاني 2023, في زيارة إلى أنقرة حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب اردوغان.

وجرى خلال اجتماع بحث علاقات العراق وإقليم كردستان مع تركيا، والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كردستان خاصة بعد مباشرة الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة مهامها، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما وفرص تعاون العراق وإقليم كردستان مع تركيا في مجال الطاقة.

وأكد الجانبان على الرغبة الثنائية في تعزيز علاقات إقليم كردستان وتركيا في المجالات كافة وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والإفادة من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون المشترك بين العراق وإقليم كردستان وبين تركيا في مجال الطاقة لملء الفراغ والحاجة الحالية في العالم وخاصة أوروبا في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي.

أهمية توطيد تعاون وتنسيق العراق وإقليم كردستان مع تركيا لحماية أمن الحدود، وأحدث تطورات الحرب ضد الإرهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا، وأوضاع المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني يجتمع مع الرئيس التركي أردوغان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني يجتمع مع الرئيس التركي أردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).