مكتب السوداني: زيارة باريس ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بمجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمطلوبين

2023/01/26 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس في باريس،

أعمال زيارته الرسمية للجمهورية

الفرنسية، التي تستغرق يوماً واحداً.





وسيلتقي سيادته خلال الزيارة الرئيس

الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئي

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