2023/01/26 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HOLXAH46gLE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي وسام المالكي : الشعب الكردي هو ضحية قرار المحكمة الاتحادية والمستفيد اطراف سياسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي وسام المالكي : الشعب الكردي هو ضحية قرار المحكمة الاتحادية والمستفيد اطراف سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).