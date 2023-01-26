قيادي في الاطار: روسيا ستتدخل في حل أزمة الدولار بالعراق - عاجل

2023/01/26 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الخميس، ان روسيا تتحرك للمساهمة في التخفيف من اثار الدولار الامريكي على الاسواق العراقية.

وقال عودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مستوى التبادل التجاري بين بغداد وموسكو متعلق بملفات متعددة ابرزها الحبوب والتجهيزات العسكرية وملفات اخرى وهي تتباين من عام الى اخر لكنها تصل الى مليارات الدولارات سنويا".

واضاف، أن "روسيا تعد موردا مهما للحبوب في العراق بالاضافة الى التجهيزات العسكرية"، مؤكدا ان "موسكو فاتحت بشكل رسمي بغداد بانه يمكن الانتقال الى دفع مستحقات التبادل التجاري عبر الروبل او اليوان الصيني في خطوة مهمة ستؤدي الى التخفيف من اثار ازمة الدولار الامريكي على الاسواق العراقية".

واشار الى ان "دفع العراق لقيمة الصفقات الروسية بالروبل او اليوان الصيني ستخفف بشكل كبير من اثار الدولار وتعطي مرونة في تعدد العملات الصعبة المتوفرة لتفادي اي اهتزازات في السوق الاقتصادية".

وتابع ان "دفع مستحقات روسيا الروبل تعني امكانية دخول الدينار العراقي ضمن قائمة العملات الاجنبية التي يمكن التعامل بها من قبل البنك المركزي الروسي مثل الجنيه المصري وامكانية نقل الاموال للطلبة العراقيين بشكل مباشر من قبل ذويهم وحتى التجار دون اية معاناة".

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