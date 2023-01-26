"سماعات الغش" تتسبب برسوب 5 طلاب في جامعة بغداد

2023/01/26 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب الغش باستخدام سماعات الأذن برسوب 5 طلاب في كلية القانون جامعة بغداد في جميع المواد لهذه السنة.

واطلعت (بغداد اليوم) على أمر إداري صادر عن عميد كلية القانون، علي هادي عطية، باعتبار 5 طلاب راسبين في جميع مواد هذا العام بسبب استخدام سماعات إلكترونية للغش خلال الامتحان.

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