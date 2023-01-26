البرلمان ينشر جدول أعماله لجلسة السبت المقبل

2023/01/26 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، تفاصيل جدول أعمال جلسة السبت المقبل.

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