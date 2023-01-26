سياسي كردي: انابيب النفط في الاقليم مملوكة للاحزاب والشعب بات ضحية فسادها

2023/01/26 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السياسي الكردي المعارض محمود ياسين، الخميس، عن قيام الحزبين الحاكمين لاقليم كردستان بالاستحواذ على اموال النفط المصدر، مبينا ان الشعب الكردي أصبح ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم.

وقال ياسين في حوار متلفز ان “إقليم كردستان يصدر نفطه بعيدا عن الحكومة الاتحادية لكنه يطالب باموال نفط البصرة ليدفع رواتب موظفيه وهذا لا يحصل في أي فيدرالية بالعالم “.

واضاف ان “الشعب الكردي أصبح ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم والخلافات بين الحزبين الكرديين هناك تخص المناصب وواردات النفط”.

وتابع ياسين ان “انابيب النفط في الإقليم مملوكة للأحزاب الكردية وان 51% من عائدات نفط الإقليم تذهب الى الشركات فتحول الشعب الكردي الى ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم والتي تتصارع حاليا من اجل الاستحواذ على اموال النفط”.

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