ريباكينا وسابالينكا تضربان موعدا في نهائي أستراليا المفتوحة

2023/01/26 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضربت الكازاخية يلينا ريباكينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا موعدا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزين مثيرين يوم الخميس في نصف النهائي.وتفوقت ريباكينا، بطلة ويمبلدون، على البيلاروسية […]

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