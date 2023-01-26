2023/01/26 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال مجلس النواب لجلسة السبت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال مجلس النواب لجلسة السبت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال مجلس النواب لجلسة السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).