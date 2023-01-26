2023/01/26 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة البيان

الصادر من رئيس حكومة اقليم كردستان

والذي أساء فيه الى المحكمة الإتحادية

ووصفها بأنها (محكمة الثورة) بسبب

قرارها بإلغاء جميع القرارات الحكومية

المتعلقة بتحويل الأم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف ترد على بيان حكومة الإقليم: عندما أنصفت المحكمة الاتحادية متقاعدي الإقليم لم تقولوا أنها (محكمة الثورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف ترد على بيان حكومة الإقليم: عندما أنصفت المحكمة الاتحادية متقاعدي الإقليم لم تقولوا أنها (محكمة الثورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).