اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية تدعمان حملة تطعيم وطنية متعددة لأكثر من 400 ألف طفل عراق

2023/01/26 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعمت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة العراقية في إجراء حملة

وطنية للتلقيح المتعددد المضادات.



وقد

وصلت الحملة لحوالي 400 ألف طفل من

الفئات الأكثر ضعفا، بأكثر من مليون

جرعة من مختلف اللقاحات

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