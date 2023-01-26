2023/01/26 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

ما يجري في العالم من احداث مخيبة

للامال والانسان عاجز عن النهوض بقيمه

التي كثيرا ما يرددها وبعيدا عن الاديان

فلماذا هذا السكوت لبيت تطبخ فيه اغلب

الجرائم التي تحدث في العالم؟ ،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من لهذا البيت الابيض ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من لهذا البيت الابيض ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).